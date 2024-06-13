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Военные новости ★ спецоперация

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Друзья, напоминаем, что у нас также есть паблик в ВК, а также чат ВК

Друзья, напоминаем, что у нас также есть паблик в ВК, а также чат ВК. Они работают для тех, кому удобно следить за нашими публикациями не только в Телеграме, но и на других площадках.

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