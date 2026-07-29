Сила в правде
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Сила в правде

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СуперБЭК на 500 тонн вместо роя катеров: почему проект Моисеева уже сравнили с бесполезным «Тирпицем»

СуперБЭК на 500 тонн вместо роя катеров: почему проект Моисеева уже сравнили с бесполезным «Тирпицем»

Главком ВМФ объявил о 500-тонном безэкипажном корабле для борьбы с подлодками. Эксперты в ярости: пока украинские БЭКи бьют по нашим судам, Россия строит дорогую мишень.

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