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Актриса Анастасия Макеева семь раз посетила передовую фронта

Актриса Анастасия Макеева семь раз посетила передовую фронта

Актриса Анастасия Макеева после награждения Всероссийской премией добрых дел «Сможем вместе победить» поделилась с журналистами своим отношением к волонтёрской деятельности, и, как оказалось, Макеева уже долгое время помогает фонду «Своих не бросаем».

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