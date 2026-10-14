39-летняя Полина Гагарина поздравила сына Андрея от первого брака с актёром Петром Кисловым. В личном блоге певица опубликовала архивные фотографии и написала: "Мой сын! Мой лучший друг! Мой мудрец! Нет тех слов, чтобы описать, как я тебя люблю и горжусь.
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