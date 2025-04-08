Виктория Спартц обвинила мафию Зеленского в уничтожении украинских патриотов

Представитель Республиканской партии США, конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц отреагировала на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого о своём украинском происхождении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии