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Почему типичную шишку на ноге нельзя удалять «вслепую», объяснил врач Буланов

Почему типичную шишку на ноге нельзя удалять «вслепую», объяснил врач Буланов

Шишка на ноге, надорванная на тренировке мышца, боль в спине. Саркома Юинга, злокачественная опухоль костной ткани, коварна тем, что скрывается за самыми банальными симптомами, которые легко принять за травму или усталость.

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