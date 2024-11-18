Кузбассовец может попасть под смертную казнь за угрозу судье

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 18 ноября сообщили, что ранее неоднократно судимый местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие».
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