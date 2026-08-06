Иранская армия достигла полной боевой готовности, сообщил Акраминия

Иранская армия находится в полной боевой готовности с новыми видов вооружения. Пресс-секретарь Мохаммад Акраминия отметил модернизацию систем ПВО и перегруппировку техники с использованием местного потенциала.
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