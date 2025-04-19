В Японии напечатали на 3D-принтере первую в мире железнодорожную станцию 

Первая в мире железнодорожная станция, напечатанная на 3D-принтере / © Serendix Напечатанная на 3D-принтере из прочного и долговечного бетона станция Хацусима заменила деревянную конструкцию, построенную в 1948 году.
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