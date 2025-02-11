Arenadata имеет огромный потенциал для расширения клиентской базы

«Группа Аренадата» имеет огромный потенциал для расширения своей клиентской базы, которая по итогам 2024 года составила более 150 организаций, заявила директор по связям с инвесторами Екатерина Бушуева в рамках с экспертами «Финама».
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