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Царьград

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"Голый" рэпер Vacío бросил вызов SHAMAN, решив снова ударить в грязь лицом

"Голый" рэпер Vacío бросил вызов SHAMAN, решив снова ударить в грязь лицом

Рэп-исполнитель предложил Ярославу Дронову пройти срочную военную службуАдвокат рэпера Vacio Роман Попов рассказал, что его подзащитный "бросил перчатку" певцу SHAMAN.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Этот извращенец ещё смеет кому то что предлагать, животное ещё гавкает
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21 час.
Надежда Белугина
Опять кто-то из тусовки подбросил дурачку идею. Не сам же он это придумал. Борьба продолжается уже в другом ракурсе. Вот от Васи, где бы он не находился, пользы нигде не будет - погремушка. Это уже видно. А ШАМАН, как идущий со знаменем в руках, нужен здесь для поднятия духа. И он это делает. Сейчас он нужнее среди народа.
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12 час.

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