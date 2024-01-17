"Голый" рэпер Vacío бросил вызов SHAMAN, решив снова ударить в грязь лицом

Надежда Белугина

Опять кто-то из тусовки подбросил дурачку идею. Не сам же он это придумал. Борьба продолжается уже в другом ракурсе. Вот от Васи, где бы он не находился, пользы нигде не будет - погремушка. Это уже видно. А ШАМАН, как идущий со знаменем в руках, нужен здесь для поднятия духа. И он это делает. Сейчас он нужнее среди народа.