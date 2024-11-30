Кубок Либертадорес. Финал. «Атлетико» Минейро Халка против «Ботафого»

«Атлетико» Минейро брал трофей один раз, в 2013 году. «Ботафого» впервые играет в финале турнира. Победившая бразильская команда квалифицируется на клубный чемпионат мира 2025 года, а также сыграет в матче за Суперкубок Южной Америки с «Расингом» Авельянеда, выигравшим Южноамериканский кубок.