Блогерша Лерчек призналась, что дети избежали буллинга в школе на фоне следствия

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как сверстники детей в школе отреагировали на следственные действия вокруг их семьи.
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