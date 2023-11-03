Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

Политнавигатор США не одобряли решение экс-президента Украины Петра Порошенко подписать Минские соглашения, поскольку они давали России время закончить операцию в Сирии и подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО.
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