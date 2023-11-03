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Закон и Порядок

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Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

Неожиданное мнение: Минские соглашения спасли не Украину, а Россию

Политнавигатор США не одобряли решение экс-президента Украины Петра Порошенко подписать Минские соглашения, поскольку они давали России время закончить операцию в Сирии и подготовиться к масштабному противостоянию с НАТО.

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Комментарии
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Vlad
но деньги-дребеденьги победили здравый смысл
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1 д.
Ирина Черных
Автор прав. Много вопросов к Правительству РФ и к Минфину РФ в частности, но вряд ли там на них ответят.
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1 д.
Александр Мельников
Поэт-эксперд?!?! Вот, это эксперданул!!!!
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1 д.

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