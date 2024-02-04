Китай делает ход «Талибаном*»

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Умеют китайцы в геополитику, тихо и на кошачьих лапках. Тут присели послы сорока стран на церемонии вручении Кормчему Си верительных грамот, когда последним в зал на церемонию прибыл .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии