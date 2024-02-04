Театр абсурда
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Театр абсурда

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Китай делает ход «Талибаном*»

Китай делает ход «Талибаном*»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Умеют китайцы в геополитику, тихо и на кошачьих лапках. Тут присели послы сорока стран на церемонии вручении Кормчему Си верительных грамот, когда последним в зал на церемонию прибыл .

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