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Царьград

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"Карт" для переговоров немного: Источник указал на цель нового визита Кушнера с Уиткоффом в Москву и Киев

"Карт" для переговоров немного: Источник указал на цель нового визита Кушнера с Уиткоффом в Москву и Киев

Визит Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Москву и Киев может стать предвестником нового витка конфликта.

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Tigra07

Для решение этой "неразрешимой" задачи достаточно использовать бомбовый запас предков. И не тратить его попусту на "точечные" удары. А вымести этих ублюдков сплошной бомбардировкой. До наружных границ гейропы. Территорию дополнительно обработать ТОСами - чтобы наверняка всё дерьмо почистить. И забрать себе - как это было изначально. Только так и можно кардинально и достаточно быстро справиться со всей гавкающей сворой. Нет страны - нет и проблемы.