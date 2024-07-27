Латвиец вместе с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

Латвиец Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью добрался до России и попросил убежища. Знакомый активиста Руслан Панкратов рассказал РЕН ТВ, что в Латвии политический блогер подвергался уголовному преследованию.
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