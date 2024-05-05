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Кафельников назвал Рублева фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

Кафельников назвал Рублева фаворитом финала «Мастерса» в Мадриде

За второй «Мастерс» россиянин сыграет с Феликсом Оже-Альяссимом. «Выступление Рублева в Мадриде стало удивительным и для меня, и для всех, учитывая, что к турниру он подошел с серией из четырех поражений.

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