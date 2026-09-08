Война в проливе

Военно-морское противостояние Ирана и США в Ормузском проливе продолжается уже несколько месяцев. После объявления в первой половине апреля перемирия между Ираном и США президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке 12 апреля объявил об американской блокаде Ормузского пролива, в которой на тот момент приняли участие все военно-морские силы США, собранные в этом регионе — авианосцы «Джеральд Форд» и «Авраам Линкольн», авианесущий десантный корабль «Триполи», корабли сопровождения и вспомогательные корабли.
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