Происшествия

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Правоохранители пресекли в Иркутске деятельность нелегального игорного заведения

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противоействия коррупции межмуниципального УМВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального управления СК России при участии сотрудников СОБР Росгвардии региона, пресечена незаконная деятельность организованной группы, осуществляющей проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

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