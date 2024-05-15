Валерий Москаленко отметил основные проекты Петербурга из отчета Александра Беглова

Они раскроют потенциал региона в разных сферах Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко акцентировал внимание на масштабных капиталоёмких проектах, которые раскроют потенциал региона в разных сферах.
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