Сотрудники ГИЧС разблокировали застрявший в снегу школьный автобус

Во второй половине дня 5 апреля в связи с зафиксированными неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИЧС в северном регионе страны вмешались для выполнения работ по разблокировке и буксировке нескольких застрявших в снегу автомобилей.
Во второй половине дня 5 апреля в связи с зафиксированными неблагоприятными погодными условиями сотрудники ГИЧС в северном регионе страны вмешались для выполнения работ по разблокировке и буксировке нескольких застрявших в снегу автомобилей.
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