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Курские новости

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Сколько заработали и что нажили кандидаты в Курскую областную Думу

Сколько заработали и что нажили кандидаты в Курскую областную Думу

«Курские новости» проанализировали доходы и имущество кандидатов на предстоящие выборы в облдуму. От каждой партии мы взяли первые тройки – именно этих людей каждый из нас видит на билбордах и на тв-дебатах.

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