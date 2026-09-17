Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

На 60-м году жизни скончался Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, первый в отечественной истории обладатель Кубка мира по биатлону, почётный гражданин Екатеринбурга и депутат Государственной Думы РФ.