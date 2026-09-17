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Царьград

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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

На 60-м году жизни скончался Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, первый в отечественной истории обладатель Кубка мира по биатлону, почётный гражданин Екатеринбурга и депутат Государственной Думы РФ.

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