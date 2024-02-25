Юрий Кот Автор канала «Подопытный экспериментатор» поднимает важнейший вопрос ближайшего будущего - «Каким судом судить будут? "Сейчас многие на Украине действуют, пишут и говорят, будучи уверенными, что их поступки всегда будут оцениваться украинскими инстанциями, по юрисдикции Украины.
Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Петрова
Не верю хохлам ни на йоту. Это хитрожопые существа, которые вас продадут не один раз. Самый лучший вариант, выселить всех в европу, оставить только стариков и малолетних детей.
Ответить
10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что значит каким судом ? Да российским судом , но без лояльности , а по закону и заслугам . А использовать конечно на восстановлении народного хозяйства ( это практически то , что уничтожили и догонять то , на чём потеряли темп развития (показательно ) . Но самое главное , чтобы не было никаких иллюзий , так уже под конвоем и не имея свободы передвижения ( полный контроль ) , дабы не было желаний удрать к противнику . Только так можно переделать психологию , восстановить прошлое утерянное и приступить к возрождению благополучия страны , выдвигая её в передовые .
Ответить
3 час.
Анатолий Анатольев
В плен не брать!!!! МОЧИТЬ!!!!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии