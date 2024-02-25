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Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Юрий Кот Автор канала «Подопытный экспериментатор» поднимает важнейший вопрос ближайшего будущего - «Каким судом судить будут?   "Сейчас многие на Украине действуют, пишут и говорят, будучи уверенными, что их поступки всегда будут оцениваться украинскими инстанциями, по юрисдикции Украины.

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Комментарии
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Марина Петрова
Не верю хохлам ни на йоту. Это хитрожопые существа, которые вас продадут не один раз. Самый лучший вариант, выселить всех в европу, оставить только стариков и малолетних детей.
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Что значит каким судом ? Да российским судом , но без лояльности , а по закону и заслугам  . А использовать конечно на восстановлении народного хозяйства ( это практически то , что уничтожили и догонять то , на чём потеряли темп развития (показательно ) . Но самое главное , чтобы не было никаких иллюзий , так уже под конвоем и не имея свободы передвижения ( полный контроль ) , дабы не было желаний удрать к противнику .  Только так можно переделать психологию , восстановить прошлое утерянное и приступить к возрождению благополучия страны , выдвигая  её в передовые .
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3 час.
Анатолий Анатольев
В плен не брать!!!! МОЧИТЬ!!!!!
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1 час.

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