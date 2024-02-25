Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Не верю хохлам ни на йоту. Это хитрожопые существа, которые вас продадут не один раз. Самый лучший вариант, выселить всех в европу, оставить только стариков и малолетних детей.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Что значит каким судом ? Да российским судом , но без лояльности , а по закону и заслугам . А использовать конечно на восстановлении народного хозяйства ( это практически то , что уничтожили и догонять то , на чём потеряли темп развития (показательно ) . Но самое главное , чтобы не было никаких иллюзий , так уже под конвоем и не имея свободы передвижения ( полный контроль ) , дабы не было желаний удрать к противнику . Только так можно переделать психологию , восстановить прошлое утерянное и приступить к возрождению благополучия страны , выдвигая её в передовые .