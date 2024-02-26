В Чехии заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Чешский премьер-министр Петр Фиала прокомментировал слова своего коллеги из Словакии Роберта Фицо о том, что страны-члены НАТО готовы отправить своих военных на Украину на основании двусторонних соглашений с ней.
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