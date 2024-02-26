Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Чехии заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

В Чехии заявили, что не собираются отправлять войска на Украину

Чешский премьер-министр Петр Фиала прокомментировал слова своего коллеги из Словакии Роберта Фицо о том, что страны-члены НАТО готовы отправить своих военных на Украину на основании двусторонних соглашений с ней.

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