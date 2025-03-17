Иван Щербаков: новый дом по программе реновации построят в Щербинке

В Щербинке построят жилой дом по программе реновации. Соответствующий проект прошел согласование. Как сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков, работы будут вестись по адресу: ул.