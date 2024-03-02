Достал отразил 52 броска из 55 в игре с «Нью-Джерси». Это рекорд «Анахайма» по числу сэйвов при победе в регулярке

Вратарь «Анахайма» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (4:3). 23-летний чех помешал Джеку Хьюзу реализовать штрафной бросок, назначенный на 59:57 за сдвиг ворот форвардом «Дакс» Фрэнком Ватрано.
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