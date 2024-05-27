Женщина пострадала при падении беспилотника ВСУ на стоянку под Белгородом

Стоянка в Грайвороне, на которую упал украинский беспилотник. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков Мирная жительница пострадала в результате падения украинского беспилотника самолётного типа на стоянку в центре Грайворона.
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