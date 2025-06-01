Антон Соловьев: Разработан законопроект о повышении уровня заработной платы специалистам по адаптивному спорту

Это сделано совместно с Общероссийским народным фронтом На недавнем заседании Совета по спорту представители Народного фронта рассказали Президенту России Владимиру Путину о проблемах организации адаптивного спорта и адаптивной физической культуры в регионах.
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