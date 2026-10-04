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Татар-информ

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СМИ: Пилот рейса Flydubai планировал направить самолет на аэропорт Бен-Гурион

СМИ: Пилот рейса Flydubai планировал направить самолет на аэропорт Бен-Гурион

Задержанный второй пилот, пытавшийся захватить следовавший из ОАЭ в Израиль самолет авиакомпании Flydubai, рассчитывал направить падающее воздушное судно на терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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