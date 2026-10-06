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Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора и родила дочь

Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора и родила дочь

40-летняя актриса Надежда Михалкова стала многодетной матерью после свадьбы с 47-летним губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком.

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