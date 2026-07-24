Масштаб пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. На втором видео видно, что есть ещё один очаг возгорания.
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Масштаб пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. На втором видео видно, что есть ещё один очаг возгорания.
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