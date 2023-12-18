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Пугачёва, вернувшись в Израиль, решила рассказать всю правду о муже-иноагенте

Пугачёва, вернувшись в Израиль, решила рассказать всю правду о муже-иноагенте

Сбежавшая артистка нашла плюсы и минусы у своего супруга, признанного Минюстом иностранным агентом. Оказалось, что главная слабость Галкина* — это алкогольАлла Пугачёва после жизни на Кипре решила вернуться в Израиль.

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