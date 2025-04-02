Даже кот перебрался в США. А ты ещё нет @psychology_funny юмор и психология.
Комментарии
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NZ
Nodar Zade
Это уже старо и неинтересно – сейчас уезжают ИЗ Штатов, а не В.
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15 час.
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Даже кот перебрался в США. А ты ещё нет @psychology_funny юмор и психология.
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