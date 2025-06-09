После стольких лет: Том Фелтон прокомментировал свое возвращение к роли Малфоя

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в культовой кинофраншизе о Гарри Поттере, рассказал, почему продолжает с теплотой относиться к волшебной вселенной даже спустя долгие годы после завершения съемок.
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