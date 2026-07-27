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Всё о женщинах

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Реклама Mugler с обнаженной бодибилдершей вызвала споры в сети

Реклама Mugler с обнаженной бодибилдершей вызвала споры в сети

Откровенная реклама бренда Mugler с французской бодибилдершей Татьяной Эрль вызвала споры в сети. Видео появилось на странице марки в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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