Женщина в Карелии записала два тетрадных листа с телефонами мошенников

Жительница республики столкнулась с новым способом обмана, изобретенном жуликами Галина Никитина в соцсети опубликовала реальную историю об уловках мошенников и попросила правоохранительные органы усилить работу по их разоблачению.
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