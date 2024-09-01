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Анализ крови выявляет наиболее подверженных раку диабетиков

Анализ крови выявляет наиболее подверженных раку диабетиков

Известно, что люди с диабетом 2 типа чаще сталкиваются с формами рака, связанными с ожирением, такими как рак груди, почек, матки, щитовидной железы и яичников, а также с раком желудочно-кишечного тракта, включая рак толстой кишки и поджелудочной железы, и множественной миеломой.

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