Анализ крови выявляет наиболее подверженных раку диабетиков

Известно, что люди с диабетом 2 типа чаще сталкиваются с формами рака, связанными с ожирением, такими как рак груди, почек, матки, щитовидной железы и яичников, а также с раком желудочно-кишечного тракта, включая рак толстой кишки и поджелудочной железы, и множественной миеломой.