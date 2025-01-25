Путин присвоил курганскому врачу почетное звание. Фото

Указом президента РФ Владимира Путина почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено кандидату медицинских наук и врачу травматологу-ортопеду высшей категории Центра Илизарова в Кургане Андрею Каминскому.
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