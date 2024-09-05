Фиктивные Зе-перестановки: коней на переправе меняют ради поездки в Вашингтон

На фоне массовых ударов ВКС РФ по военным объектам Украины нелегитимный президент Зеленский руками, вернее, голосами такой же нелегитимной Верховной Рады решил поменять чуть ли не половину по факту нелегитимного правительства.
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