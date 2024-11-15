Героизм, справедливость и поддержка: что изменилось в выплатах для участников СВО Ольга ВайленкоНа фоне продолжающейся специальной военной операции СВО государственная поддержка военнослужащих, получивших ранения и инвалидность, стала одной из ключевых тем социальной политики России.
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