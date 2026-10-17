По данным Комитета палаты по иностранным делам, документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США (DFC) инвестировать в российский энергетический сектор, аннулирует выданные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) генеральные лицензии и запрещает выдавать новые.
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