По данным Комитета палаты по иностранным делам, документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США (DFC) инвестировать в российский энергетический сектор, аннулирует выданные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) генеральные лицензии и запрещает выдавать новые.