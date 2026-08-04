Реальные цены на Ладу Гранту в 2025 году: личный опыт похода к дилеру

Признаюсь, я давно хотела своими глазами увидеть, что сегодня происходит на рынке новых автомобилей. Лада Гранта, будучи самым продаваемым автомобилем в России даже по итогам семи месяцев 2025 года, не могла не вызывать вопросов.
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