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Русская весна

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Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии 2024 года — Politico

Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии 2024 года — Politico

Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии 2024 года, пишет издание Politico. Экс-посол США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что сопротивление выделению новой военной помощи Киеву среди республиканцев в Конгрессе США усилится, если в конце января Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от этой партии.

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