Украина может потерпеть поражение уже в первом полугодии 2024 года, пишет издание Politico. Экс-посол США при НАТО, глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер заявил, что сопротивление выделению новой военной помощи Киеву среди республиканцев в Конгрессе США усилится, если в конце января Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от этой партии.