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Закон и Порядок

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Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Несколько дней назад представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что с 2007 года программой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, воспользовалось 1 млн 116 тысяч человек.

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Комментарии
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Виктор Александров
Всё просто: для нашей &quot;власти&quot; соотечественники - басмачи.
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7 час.
Ина Куликова
Уж сколько раз твердили миру.... А воз и нъне там... Не хочу баб в хиджабах видеть на улице рядом с моим внуком, в шею всех в кишлаки !!!
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7 час.
Валерий Кривошеев
В статье говориться про мощное лобби, для мигрантов. Что это такое? Я понимаю, трудовые мигранты - гастарбайтеры, бесправные, согласные работать за низкую зарплату - действительно нужны нечистоплотным предпринимателям, как дешевая рабочая сила. Кому нужны приезжие по программе переселения? Они не трудовые мигранты. Тайна за семью печатями, скрытая автором статьи.
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1 час.

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