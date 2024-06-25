Программа переселения соотечественников превратилась в проект по исламизации и «кишлакизации» России

Виктор Александров Всё просто: для нашей "власти" соотечественники - басмачи.

Ина Куликова Уж сколько раз твердили миру.... А воз и нъне там... Не хочу баб в хиджабах видеть на улице рядом с моим внуком, в шею всех в кишлаки !!!