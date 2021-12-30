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Глава Самарской области Азаров разрешил присутствие более десяти человек на бракосочетании

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг ввел послабления в режим ограничений из-за коронавируса, отменив запрет на присутствие более 10 человек на церемонии бракосочетания в ЗАГСе, сообщило правительство региона в Telegram-канале.

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