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Forbes: Маск заявил, что в его организме нет следов наркотиков и алкоголя

Forbes: Маск заявил, что в его организме нет следов наркотиков и алкоголя

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что он употребляет наркотики. Как сообщило издание Forbes, за последние три года в анализах американского бизнесмена не нашли даже следов запрещенных веществ.

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