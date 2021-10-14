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Ученые обнаружили большой разлом в зоне самого толстого льда Арктики

Ученые обнаружили большой разлом в зоне самого толстого льда Арктики

Образование разлома площадью 3000 квадратных километров в старейшем и самом толстом арктическом льду зафиксировали ученые в исследовании, опубликованном 28 августа в журнале Geophysical Research Letters.

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