В королевствах майя нашли следы развитых технологий

Цивилизация майя была более развитой, чем принято считать, выяснили ученые из Университета Брауна. Они исследовали места бывших поселений майя при помощи дистанционной съемки и обнаружили следы сложных сооружений, сообщает сайт научного учреждения.
Цивилизация майя была более развитой, чем принято считать, выяснили ученые из Университета Брауна. Они исследовали места бывших поселений майя при помощи дистанционной съемки и обнаружили следы сложных сооружений, сообщает сайт научного учреждения.
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