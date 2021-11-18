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В королевствах майя нашли следы развитых технологий

Цивилизация майя была более развитой, чем принято считать, выяснили ученые из Университета Брауна. Они исследовали места бывших поселений майя при помощи дистанционной съемки и обнаружили следы сложных сооружений, сообщает сайт научного учреждения.

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